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عالم أزهري: حلق المرأة شعر رأسها لإصابتها بحزن منهي عنه وحرام

مجتمع

عالم أزهري: حلق المرأة شعر رأسها لإصابتها بحزن منهي عنه وحرام
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
الأزهر الشريف في مصر
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قال شاهين الطوخي، أحد علماء الأزهر الشريف في مصر، إن النبي محمد نهى أن تحلق المرأة شعر رأسها، مشيرا إلى أنه ليس تحريما على الإطلاق وإنما هناك بعض الحالات والاستثناءات.

وأضاف الطوخي في تصريح أن "المرأة يجوز لها حلق شعر رأسها حال وجود أذى في رأسها وفقا لرأي طبيب متخصص ذي ثقة، وتساقط الشعر دون حل للأمر دون الحلق".

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وأشار إلى أن "حلق المرأة شعرها لإصابتها بمصيبة أو حزن أو التمثل بإحدى عادات الجاهلية كالحداد والحزن الكثير منهي عنه وحرام".

وعلق على إطلالة الفنانة شيرين الأخيرة قائلا: "إذا غاب العلم والدين والعمل تصبح هذه النتيجة الطبيعية".

يذكر أن المطربة شيرين عبدالوهاب، فاجأت جمهورها بـ"لوك غريب" تماما، إذ ظهرت حليقة الشعر أثناء إحياءها حفل غنائي بأبو ظبي، في أول ظهور لها عقب طلاقها من المطرب حسام حبيب.

المصدر: RT

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