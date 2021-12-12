مصر.. تفاصيل إحالة رجل أعمال وبرلماني سابق للجنايات لمحاكمتهما في قضية "الآثار الكبرى"

قررت النيابة المصرية إحالة رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين وبقية المتهمين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتمويل وتهريب آثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

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وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، جدد عبر تقنية الفيديو "كونفرانس"، حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتمويل تشكيل عصابي يتزعمه "نائب الجن والعفاريت" علاء حسانين لتمويل وتهريب الآثار بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وكانت النيابة قررت حبس حسن راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل علاء حسانين المعروف بـ"نائب الجن والعفاريت" بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

وواجهت النيابة راتب باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، وتضمنت أن راتب موله ماديا فى عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، قرر تجديد حبس النائب السابق علاء حسانين وثلاثة آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقضية آثار، وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهمين، وأمرت بتشكيل لجنة من خبراء الآثار، وذلك لعرض القطع المضبوطة.

ناصر حاتم

المصدر: RT