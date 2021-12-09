مصر.. جار سفاح الإسماعيلية يكشف مفاجآت جديدة

كشف جار سفاح الإسماعيلية عبد الرحمن نظمي، الذي قتل المجنى عليه أحمد حلمي، ذبحا وطعنا وفصل رأسه عن جسده، بالطريق العام في شارع البحري بالإسماعيلية، كشف عن مفاجآت جديدة.

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ومن بين الشهود الذين استمعت لهم النيابة العامة، ياسر.م، وهو أحد جيران المتهم، الذي كشف عن تصرفات غريبة قام بها المتهم قبل ارتكابه للجريمة، ومنها ملاحقة زوجته في الشارع، قبل شهر ونصف من الواقعة، فضلا عن خوف أطفال المنطقة من تصرفاته الغريبة.

وقال جار المتهم: "اللي أعرفه عن عبد الرحمن، إنه زمان كان شاب كويس، ومن نحو ثلاثة أو أربعة أشهر، بدأ يمشي في سكة المخدرات، والمنطقة كلها كانت بتتكلم عليه، وحتى سمعت كمان إنه راح مصحة لعلاج الإدمان وقعد فيها شوية وبعد كده خرج، واللي أعرفه أنه بيتعاطى نوع مخدر بيخلي الشخص يعمل تصرفات غريبة، وأنا عمري ما لاحظت ولا سمعت عن أنه مريض نفسي ومجنون، ده كل اللي بيعمله، واللي عمله في الراجل اللي اتقتل زي ما موجود في الفيديو المتداول على الفيس، أكيد بسبب شربه للمخدرات".

وتابع: "الناس كلها في المنطقة كانت بتتكلم عليه كتير، وبتقول إنه بيشرب مخدرات، ده حتى بنتي الصغيرة كانت بتخاف تمشي في الشارع منه، لأن المخدرات اللي بيشربها كانت بتخليه يعمل حاجات غريبة وتخوف الناس منه".

وكشف عن واقعة مثيرة للجدل قائلا: "من نحو 40 يومًا، كنت مستنى مراتي على أول الطريق عشان تديني حاجة لقيتها اتصلت عليا وبتقولي إلحقني في واحد ماشي ورايا، روحتلها بسرعة فشوفت عبدالرحمن فبقوله إيه اللي ممشيك ورا مراتي؟، قالي مكنتش أعرف إنها مراتك، وقالي هات سيجارة من معاك وساعتها شوفته ماسك في إيده حاجة زجاج، ولما روحت الموقف بسأل إيه الحاجة اللي ممكن تستخدم في شرب المخدرات قالولي الزجاج ده الناس بتشرب به الشابو".

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، قد أصدرت حكمها على سفاح الإسماعيلية بإحالة أوراقه لمفتى الجمهورية تمهيدا لإعدامه.

المصدر: الوطن