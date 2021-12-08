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المغرب.. سائق سيارة أجرة يعثر على حقيبة بها 50 مليونا ويعيدها لصاحبها

مجتمع

المغرب.. سائق سيارة أجرة يعثر على حقيبة بها 50 مليونا ويعيدها لصاحبها
Reuters
المغرب.. سائق سيارة أجرة يعثر على حقيبة بها 50 مليون ويعيدها إلى صاحبها
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ذكر موقع RUE 20 المغربي يوم الأربعاء أن سائق سيارة أجرة عثر على حقيبة بها 50 مليون سنتيم وأعادها لصاحبها.

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وحسب الموقع المغربي فقد أفادت الجمعية المهنية لأرباب ومستغلي وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بأكادير، أن السائق عثر على حقيبة بها مبلغ 50 مليون سنتيم وشيكات تحمل مبالغ مالية وبطاقات تخص صاحب الحقيبة بجانب الطريق بحي بنسركاو.

وأشارت الجمعية إلى أن السائق احتفظ بالحقيبة ثلاثة أيام وبعدها اتصل بصاحبها وهو تاجر في بيع الأثات المنزلية وسلمه ممتلكاته.

وأوضحت أن صاحب الحقيبة ثدم مبلغا قيمته 3 مليون سنتيم كمكافأة للسائق على صنيعه.

المصدر: موقع "Rue 20" المغربي

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