مصر.. وزير الشباب يكرم شابا عثر على 1.2 مليون جنيه وسلمها لصاحبها (صور)

كرم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري الشاب محمد لطفي أحمد على أمانته وإخلاصه في العمل، حيث عثر على مبلغ مالي قدره 1.2 مليون جنيه وسلمه لصاحبه.

وصرح الوزير بأن محمد لطفي نموذج متميز يعبر عن المعدن الأصيل وأمانة الشباب المصري وحرصهم على الأمانة والتفاني في العمل مهما كانت المغريات، ووجه بصرف مكافاة عاجلة لمحمد نظير أمانته.

ووجد محمد أثناء عمله بنزل "شباب الواحات" حقيبة وبعد فتحها لمعرفة صاحبها وجد بداخلها مليونا و200 ألف جنيها.

فأخذ محمد الحقيبة واحتفظ بها حتى عاد صاحبها واستلمها.

بعد أن عثر علي شنطة بها 1.2 مليون جنيه وسلمها إلي صاحبها.. وزير الشباب والرياضة يكرم الشاب محمد لطفي لامانته ويوجه بصرف مكافأة له pic.twitter.com/edGReEgD9U — وزارة الشباب والرياضة - مصر (@emysofficial) December 6, 2021

المصدر: RT