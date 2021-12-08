مصر.. حبس المتهمين في قضية "استعراضات عبدة الشيطان" 6 سنوات

قضت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية بحبس 3 من المتهمين اثنان منهم حضوريا والثالث غيابيا لمدة 6 سنوات مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"استعراضات عبدة الشيطان".

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وقضت محكمة جنح ميت غمر بغرامة 10 آلاف جنيه لكل من المتهمين ومصادرة السلاح المستخدم "طفاية الحريق".

وجاء ذلك على خلفية اتهامهم في ‏مقتل طالبة وإصابة أخرى في قرية أتميدة أثناء أحد الأفراح خلال تقديم بعض الاستعراضات ‏الغريبة والتي أطلق عليها الأهالي "استعراضات عبدة الشيطان" باستخدام طفايات الحريق وهم عرايا الجزء العلوي من أجسادهم ما تسبب في حالة من الفزع بين الحضور ‏بسبب تطاير طفاية حريق بسرعة كبيرة نحو المجني عليهما فأصيبت إحداهما وتوفيت ‏الأخرى متأثرة بإصاباتها.

وكان المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المصنورة الكلية قد أحال 3 متهمين في الواقعة إلى محكمة ميت غمر الجزئية وذلك لأنهم بتاريخ 25/6/2021 تسببوا خطأ في وفاة ‏المجني عليها ميادة إيهاب مصطفى المرسى بأن كان ذلك ناشئ عن إهمالهم ورعونتهم ‏وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق والتي ‏انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني عليها محدثين إصابتها التي أودت بحياتها وقد تمكنوا ‏وقت الحادث من مساعدتها.

وتم توجيه اتهام آخر للمتهمين وهو أنهم تسببوا خطأ في إصابة الطفلة المجني عليها نور وليد ‏عوض أحمد بسبب إهمالهم ورعونتهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح بأن ‏أقاموا احتفالية مستعرضين بها بطفايات الحريق التي انفجرت إحداها مصطدمة برأس المجني ‏عليها محدثين إصابتها.‏

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT