مصر.. تطورات جديدة في فرح "عبدة الشيطان" بالدقهلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة ميت غمر الجزئية بمحافظة الدقهلية المصرية، تجديد حبس المتهم في واقعة "فرح الدقهلية" بقرية أتميدة 15 يوما على ذمة التحقيق.

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وكان المتهم قد شارك في استعراض غريب بطفايات الحريق خلال حفل زفاف بمحافظة الدقهلية، وأفلتت من يده طفاية صوب طالبتين ما أدى لمصرع ميادة إيهاب مصطفى المرسي البالغة 20 عاما وهي طالبة بكلية الآداب، وإصابة نور وليد عوض أحمد البالغة 17 عاما، وهي طالبة بالصف الثاني الثانوي.

والاستعراض الغريب أحدث حالة من الهلع بالقرية خاصة عندما انطلقت الطفاية في فرح كالصاروخ ولم تتوقف قوتها الدافعة إلا بعد أن انتهي الغاز بداخلها فقد صدمت الفتاتين أكثر من مرة في الحائط ولم يتمكن أحد من الحضور السيطرة على تحركات الطفاية إلا بعد أن انتهى الغاز من داخلها، وهو ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والذين أطلقوا على الصور التي ظهرت في الفرح بـ"عبدة الشيطان".

وتبين أن المتهم السعيد عادل لبيب زلمة 20 سنة، قام بالعبث بطفاية حريق ابتهاجا بحفل العرس ونتيجة فتح محبس الهواء تطايرت الطفاية منه واصطدمت بالفتاتين مما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بإصابات خطيرة، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT