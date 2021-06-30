 
مباشر

تطورات جديدة في حادث الفيديو المثير للرعب في مصر

أخبار العالم العربي

تطورات جديدة في حادث الفيديو المثير للرعب في مصر
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq9f

تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط مواطن تسبب في إصابة طالبتين، لقيت إحداهما مصرعها متأثرة بإصابتها، أثناء اللهو بطفاية حريق خلال حقل زفاف بمحافظة الدقهلية.

إقرأ المزيد
مصر.. فيديو يثير رعبا كبيرا في البلاد بعد سقوط إصابات
مصر.. فيديو يثير رعبا كبيرا في البلاد بعد سقوط إصابات

ووفقا لصحفة "الوطن" وقع الحادث "نتيجة فتح محبس الهواء الخاص بطفاية الحريق، مما أدى إلى فقدان المتهم السيطرة عليها، وطارت من يده لتصطدم بفتاتين، أثناء تواجدهما بشرفة الطابق الأرضي، في منزل إحدى صديقاتهما بذات القرية".

وبدأت الأحداث في قرية "أتميدة" بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وفوجئ الناس بشباب يقدمون استعراضات مخيفة، شبهها الأهالي باستعراضات "عبدة الشيطان"، وبدأ الشباب في استخدام طفايات الحريق وأسطوانات الغاز، في عمل أبخرة في الشارع بألوان مختلفة، وهو ما بث الرعب في قلوب الأهالي، وبدأوا يبتعدون عن المكان، ويشاهدون ما يحدث من بعيد.

وأكد شهود العيان، أن الشباب أمسكوا بالطفايات، وبدأوا في تقديم استعراضات قتالية، بالطفايات، وفجأة طارت طفاية حريق من يد أحد الشباب، لتنطلق من يده فيما يشبه الصاروخ بسرعة كبيرة جدا، بعد أن انفجر محبس الطفاية من يديه، عندما حاول فكها، وفي طريقها صدمت فتاتين "نور، وميادة" ونقلهما الأهالي إلى المستشفى، غارقتين في دمائهما، وأصيبتا بكسر في الجمجمة وتهشم عظامهما، وتم وضعهن في العناية المركزة، بعد إصابتهن بنزيف حاد وتجمعات مائية على المخ، وحالتهما غير مستقرة.

وأوضح الأهالي أن نور، إحدى الفتاتين، مصابة بكسور في الجمجمة وتحتاج لإجراء عملية جراحية، ولا تزال حالتها غير مستقرة، أما حالة ميادة التي أصيبت بكسور وتجمعات دموية فحالتها غير مستقرة أيضا.

المصدر: "الوطن"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا