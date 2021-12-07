 
مباشر

فنانة مصرية مشهورة تعلق على زيارتها للسعودية لأول مرة في تاريخها

مجتمع

فنانة مصرية مشهورة تعلق على زيارتها للسعودية لأول مرة في تاريخها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rwld

علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على زيارة السعودية، التي وصفتها بأنها أول زيارة لها في تاريخها، وذلك على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

إقرأ المزيد
الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد
الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

وأوضحت أنها المرة الأولى لها تزور المملكة العربية السعودية: "إن شاء الله مهرجان جميل حلو، ويا رب دايما ناجحين ومهرجانات، ودايما السينما متألقة"، وذلك قبل أن تستقل سيارة فارهة في طريقها إلى الريد كاربت لحضور فعاليات المهرجان في جدة.

المصدر: الوطن

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا