فنانة مصرية مشهورة تعلق على زيارتها للسعودية لأول مرة في تاريخها
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علقت الفنانة المصرية هالة صدقي على زيارة السعودية، التي وصفتها بأنها أول زيارة لها في تاريخها، وذلك على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي.
وأوضحت أنها المرة الأولى لها تزور المملكة العربية السعودية: "إن شاء الله مهرجان جميل حلو، ويا رب دايما ناجحين ومهرجانات، ودايما السينما متألقة"، وذلك قبل أن تستقل سيارة فارهة في طريقها إلى الريد كاربت لحضور فعاليات المهرجان في جدة.
المصدر: الوطن
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