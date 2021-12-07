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الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد

مجتمع

الفنانة المصرية ليلى علوي توجه رسالة للملك سلمان وولي العهد
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وجهت الفنانة المصرية، ليلى علوي، رسالة إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي ‏عهده، الأمير محمد بن سلمان.‏

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وقالت: "نعتز كثيرا بالملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ونشاركهم الفرحة بالفن السعودي الذي يدعو الفن المصري إلى جانبه في مودة ومحبة وعراقة، إن القيادة السعودية محبة للفن والسينما والثقافة".

وتابعت في كلمة أثناء تكريمها، مساء أمس الاثنين، في الدورة الأولى لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بجدة في المملكة العربية السعودية: "لقد شهدنا سويا التحول الكبير الذي طرأ على الحياة في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية وكانت حديث العالم أجمع، والنقلة النوعية نحو الحداثة والتطور والنظرة الشاملة، إذ أصبح يتم بناء دور عرض سينمائية في البلاد يوميا، وإقبال الأسر وكافة أنحاء العالم على السعودية لمشاهدة الأفلام والعروض، وهو ما يعكس أن الجمهور السعودي كان ينتظر هذه اللحظة العظيمة".

وأكدت علوي في كلمتها كذلك أنها لا تستطيع أن تصف مدى سعادتها بالتواجد في السعودية، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان لتكريمها عن مشوارها الفني الطويل، الذي بدأته منذ أن كانت طفلة صغيرة.

المصدر: صدى البلد

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