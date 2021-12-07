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شاهد.. الفنانة ليلي علوي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء في السعودية

مجتمع

شاهد.. الفنانة ليلي علوي تتعرض لموقف محرج على السجادة الحمراء في السعودية
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تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف محرج على السجادة الحمراء في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في السعودية.

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مشاهد جريئة للفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في مصر

وخلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة، كادت أن تسقط الفنانة ليلى علوي على السجادة الحمراء، بسبب فستانها، والتقطت هذا المشهد كاميرا الإعلامية بوسي شلبي، والتي كانت توثق أولى لحظات المهرجان على الرد كاربت، فظهرت معها في الخلفية الفنانة ليلى علوي وهي تتعثر بسبب ذيل فستانها الطويل. 

سجلت الفنانة ليلى علوي حضورها فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية، في لايف نشرته عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وظهرت مرتدية فستان رائع من اللون الأبيض المزين بالذهبي، له أكتاف مرتفعة حتى الأرض وهو ما جعلها تتعثر للمرة الثانية في مهرجان، ووثق تعثرها اللايف الذي نشرته عبر إنستجرام.

المصدر: الوطن

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