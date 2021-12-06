مشاهد جريئة للفنانات في ختام مهرجان القاهرة السينمائي في مصر

حرصت الفنانة المصرية نهلة سلامة، على حضور حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43، بملابس جريئة.

وظهرت سلامة على السجادة الحمراء، بإطلالة مثيرة جريئة، حيث ارتدت فستان كت باللون الفضي اللامع، مكشوف الصدر، ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا على كتفيها.

كما أطلت الفنانة هنا شيحة، بإطلالة غريبة وغير موفقة على السجادة الحمراء في الحفل، حيث حاولت خطف الأنظار إليها بالإطلالة غير المفهومة والتي تندرج تحت الإطلالات الغريبة والأسوأ في الختام.

المصدر: الوطن