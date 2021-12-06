مصر.. محمد إمام يتعرض للسرقة والابتزاز

حرر محامي الفنان المصري محمد عادل إمام محضرا يتهم فيه القائم علي إدارة صفحة موكله الممثل الشاب علي "فيسبوك" بالسرقة والابتزاز.

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ورفض مدير الصفحة إعطاء محمد إمام الرقم السري الخاص بالصفحة "الباسورد" وقام بعملية ابتزازه وطلب حصوله علي نصف أرباح ما تحققه الصفحة الخاصة بالفنان.

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محامي الفنان محمد عادل إمام يتهم فيه القائم على إدارة صفحة موكله برفض إعطاءه الرقم السري الخاص بالصفحة ملك موكله وقيامه بابتزازه وطلب نصف أرباح ما تحققه الصفحة المملوكة للفنان محمد عادل إمام علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: صدى البلد