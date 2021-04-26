صحيفة: بوادر مشكلة بين النجمين محمد رمضان ومحمد إمام

تحدثت صحيفة "صدى البلد" المصرية عما وصفته ببوادر "مشاكل" بين الفنانين محمد رمضان ومحمد إمام، قيل إنها بدأت بوضع محمد إمام صورة على ألبومه في صفحته بموقع تبادل الصور "إنستغرام".

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وتضمنت هذه الصورة قائمة بالقنوات الأكثر بحثا على موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث أظهرت أنه يتصدر القائمة ويأتي بعده محمد رمضان.

ورد محمد رمضان سريعا ووضع هو الآخر صورة على حسابه في "إنستغرام"، وهو يتصدر تريند "يوتيوب".

وكتب رمضان تعليقا على الصورة يقول: "الحمد لله رجلي طلعت تريند"، فيما أوضحت الصحيفة أن محمد رمضان رد بطريقة غير مباشرة على محمد إمام، وذلك بوضع صورة لمنافسه تحت التعليق.

المصدر: صدى البلد