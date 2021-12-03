السعودية.. ضبط 174 كغ من مخدر القات في مركبة يستقلها مواطن

تمكنت شرطة منطقة عسير السعودية من ضبط 174 كيلوغراما من نبات القات المخدر في مركبة يستقلها مواطن، واتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

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وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة عسير، في بيان أن شرطة المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة للمجاهدين في مركز الضبط الأمني بشني بمحافظة سراة عبيدة تمكنت من ضبط 174 كيلو غراما من نبات "القات" المخدر مخبأة بطريقة سرية داخل تجاويف مركبة يستقلها مواطن. وأضاف المتحدث أنه جرى إيقاف المواطن واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المصدر: عكاظ