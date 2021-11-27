السعودية.. القبض على مقيم زوّر إقامات ورخص سير لبيعها لوافدين

أعلنت شرطة منطقة جازان السعودية يوم السبت القبض على مقيم باكستاني زوّر إقامات ورخص سير لبيعها للعمالة الوافدة إلى المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت اليوم من القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير، وبيعها للعمالة.

وأشار إلى أنه تم ضبط الأدوات المستخدمة في ذلك وإيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.

شرطة منطقة #جازان: القبض على مقيم لتزويره وثائق رسمية تضمنت إقامات ورخص سير .. @security_govpic.twitter.com/vgwJBkd1It — إمارة منطقة جازان (@jazangov) November 27, 2021

المصدر: "عكاظ"