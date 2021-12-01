الأمن المصري يكشف تفاصيل مقتل "الحوت" في معركة الصراع على النفوذ
كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية في مصر عن تفاصيل مقتل عجوز يدعى "س. أ" 57 سنة، وشهرته "الحوت" في منطقة العامرية بالإسكندرية.
وتبين أن المجني عليه يفرض سيطرته على إحدى مناطق الصيد في بحيرة مريوط، وأنه خرج في الصباح الباكر متوجها إلى المنطقة التي يفرض عليها سيطرته، وبصحبته 4 مسجلين خطر لمعاونته في أعمال فرض السيطرة.
وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه فوجئ بسيارة تقل 4 صيادين في طريقهم للصيد بالبحيرة، فتصدى لهم، مع رجاله، وطلبوا منهم عدم الصيد في البحيرة إلا بعد دفع 3 آلاف جنيه، نظير السماح لهم بالصيد وإلا سيستولي على سيارتهم ومعداتهم، لكن المتهمين، وهم 4 أشخاص، رفضوا دفع أي أموال، فنشبت بينهم مشادة انتهت بإطلاق الرصاص على القتيل ووفاته في الحال ثم فروا هاربين.
وذكرت التحريات أن قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، تلقى بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم أسفل أحد الكباري بدائرة القسم وبها رش خرطوش.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.
المصدر: "الوطن"
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.