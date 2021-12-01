مصري يكشف سبب قتله زوجته في أقل من 5 دقائق

كشف مواطن مصري سبب إقدامه على قتل زوجته في أقل من 5 دقائق، وذلك بعد القبض عليه بعد ساعات من تنفيذ جريمته.

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وقال المتهم أمام جهات التحقيق: "سرقت فلوسي وفرجت الجيران عليا عشان كده انتقمت منها"، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل زوجته في أوسيم، أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه بتهمة القتل العمد لزوجته، والشروع في قتل ابنة خالتها، التي تدخلت للفصل بينهما، عندما شاهدته ممسكًا بالسكين، وهو يسدد الطعنات إلى زوجته.

وكشفت تحريات المباحث عن أن الزوج نفذ جريمته في أقل من 5 دقائق وفر هاربًا من مسرح الجريمة، حتى ألقت المباحث القبض عليه بعد ساعات من حدوث الجريمة.

وأضاف المتهم، في محضر الشرطة، مبررًا جريمة قتل زوجته، أنه كان على خلاف مع زوجته منذ عدة سنوات، وأن الخلافات احتدمت بينهما في الأشهر الأخيرة، لكن الأمور كانت تمر بسبب تدخل أقاربهما، وفي آخر خلاف بينهما فوجئ باختفاء مبلغ مالي قدره 3 آلاف جنيه من دولاب غرفته، وعندما سأل زوجته حاولت التنصل من أنها أخذت المبلغ، في حين أنه متأكد أنها هي التي أخذته دون علمه، فاستشاط غضبًا عندما فوجئ بزوجته تنكر وتوجه له السباب والشتائم أمام الجيران.

وأوضح أنه سدد 3 طعنات قاتلة في جسد زوجته في منزل الزوجية في أوسيم، فسقطت على الأرض فاقدة للوعي، ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال، قبل أن تصل إلى المستشفى، بحسب تحريات المباحث، كما طعن المتهم ابنة خالتها بطعنتين في اليد، ونقلت أيضا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبينت تحريات المباحث أن الجريمة نفذها الزوج خلال مشادة كلامية جمعته بزوجته بسبب خلافات مالية بينهما.

وعثرت أجهزة الأمن على مطواتين، وتبين أنه استخدمهما في جريمته، فتم التحفظ على الأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة، وأُرسلت إلى الأدلة الجنائية لفحصها وبيان حالتها الفنية، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجنى عليها، لبيان أسباب وفاتها رسميًا، وطلبت النيابة تقريرًا طبيًا بحالة المجنى عليها الثانية التي تعرضت للطعنات والإصابة من قبل المتهم لبيان حالتها الصحية تمهيدًا لسماع أقوالها.

المصدر: الوطن