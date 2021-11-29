مصر.. فيديو فاضح يكشف تصوير سيدات داخل حمام مطعم شهير والأمن يتحرك

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في مصر مقطع فيديو لمطعم شهير بمنطقة مكرم عبيد بمدينة نصر القاهرة، يدعى فيه وجود كاميرات داخل حمامات السيدات.

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وأظهر الفيديو أنه خلال دخول إحدى السيدات وتدعى منة هشام، إلى دورة المياه، داخل مطعم شهير فرع مكرم عبيد، اكتشفت وجود كاميرا داخل الحمامات، وعلى الفور تم إبلاغ المدير المسئول عن المحل، وبتفتيش الكاميرا وجدوها مرتبطة بهاتف محمول وعليها عدد كبير من الصور للسيدات خلال استخدامهن دورة المياه، على الفور تم إبلاغ النجدة وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم، 26757 لسنة 2021 جنح أول مدينة نصر.

وانتشر منشور لسيدة على وسائل التواصل وفيديوهات، تحذر فيه مستخدمي وسائل التواصل قائلة: "ذهبنا إلى مطعم شهير للمأكولات فرع مكرم عبيد في مدينة نصر نتغدى بعد الغدا دخلت الحمام فوجئت بكاميرا موبايل في سقف الحمام، داخل هواية الشفاط، فاتوترت وناديت زوجي وجه يشوف الموضوع وأكد لي كلامي وشافه، ونده مدير الفرع والمدير طلع يجيب الموبايل زي ما هو موجود في الفيديو".

وأضافت السيدة: "ولقينا فعلًا الموبايل مصور، وللأسف الضحايا كتير فالفيديوهات طلع عامل النظافة اللي بيدخل ينضف الحمامات هو للي حاطط الموبايل وأنا علشان مانضيعش حق الناس وحقي طلبت الشرطة وجم وقبضوا على صاحب الموبايل والراجل المسئول عن الفرع في بازوكا، وروحنا عملنا محضر في القسم وهنروح النيابة الصبح فياريت كله واحد ياخد باله لأن للأسف الموضوع منتشر جدا الأيام دى وربنا يعفينا من الناس المريضة دي".

وذكرت في تحديث للمنشور أن المتهم اعترف في النيابة، وأنه صاحب الموبايل وأنه كان يصور به الزبائن.

المصدر: "القاهرة 24"