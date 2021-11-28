صانعة المحتوى سارة كوكو: الفتاة الجزائرية قوية وليست "مدللة"

استضاف برنامج ناس أونلاين صانعة المحتوى الجزائرية سارة كوكو التي توثق عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي محتوى يتعلق بالجمال والأزياء.

المدونة الجزائرية قالت إن خطوتها في عالم السوشيال ميديا جاءت بعد دعم تلقته من المتابعين بأن تستمر في نشر محتويات تتعلق بالأزياء وأسلوب حياتها اليومية، مضيفة أن عدد المتابعين لها زادوا في وقت قصير، وهو ما شجعها بعد ذلك على وضع هدف أمامها أنها تريد أن تصبح مؤثرة بشكل إيجابي عبر مواقع التواصل.

سارة اعتبرت أن الفتاة الجزائرية قوية وتتحمل ضغوطات الحياة، وهي فتاة ليست مدللة، وكثير من النساء الجزائريات معيلات لعائلاتهن. المدونة سارة أضافت أن الكثير من الفتيات ينظرن لصانعات المحتوى على أن حياتهن جميلة دون أي ضغوطات، لكن هذا ليس صحيح، معتبرة نفسها اجتهدت كثيرا ومرت بمشاكل خلال حياتها، وهي تحاول عكس كل هذه التفاصيل لمتابعيها.

المصدر:RT