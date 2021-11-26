مصر.. مصرع شاب أثناء محاولته الهرب بعد أن سرق حقيبة سيدة

لقى شاب من منطقة المحلة بمحافظة الغربية مصرعه، بعدما سقط من من سطح بناية أثناء محاولته الهرب، بعد أن سرق حقيبة من إحدى السيدات، وجرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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وفي تفاصيل الواقعة، تلقى مفتش مباحث قطاع أكتوبر بلاغا يفيد بسقوط شخص من علو بالحي الـ11، وعقب الانتقال والفحص، توصلت التحريات التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى سقوط شاب يبلغ من العمر 23 عاما من منطقة المحلة بالغربية، كما تبين إصابته بكسور فى أنحاء متفرقة بالجسد.

وعقب التقابل مع المبلغين، قرروا أنه لص وسرق وخطف حقيبة إحدى السيدات، التي استغاثت بالأهالي فلاحقوه ما اضطره للدخول إلى إحدى العقارات محاولا الهروب بالقفز من السطح، لكنه سقط أرضا، وجرى نقله إلى المستشفى وتوفى وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

المصدر: الوطن