سوريا.. إحباط عملية تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الخارج (فيديو)
Reuters
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أعلنت الجهات المختصة في دمشق إحباط تهريب أكثر من 500 كيلوغرام من حبوب الكبتاغون المخدرة إلى الخارج كانت مخبأة ضمن شحنة مواد غذائية وفق فيديو بثته وزارة الداخلية السورية أمس.
وجاء في الفيديو الذي يحمل توقيع الإدارة السياسية في الجيش السوري أنه "في إطار عملية البحث والمتابعة من قبل الجهات المختصة في منطقة ريف دمشق، تم توقيف شحنة من المواد الغذائية تحتوي بداخلها على حبوب مخدرة معدة للتهريب إلى الخارج".
وقال متحدث عسكري إن "وزن حبوب الكبتاغون المصادرة يقدر بحوالي 525 كيلوغراما وكانت مخبأة في عبوات من مادة المعكرونة".
ولم تحدد وزارة الداخلية وجهة الشحنة المصادرة.
المصدر: وزارة الداخلية السورية
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