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سوريا.. ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في دمشق (صور)

مجتمع

سوريا.. ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في دمشق (صور)
Reuters
دمشق، أرشيف
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أفادت وكالة "سانا" بأن فرع مكافحة المخدرات في العاصمة دمشق ضبط 180 ألف حبة كبتاغون مخدرة كانت مغلفة ومخبأة بشكل سري.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن إحدى دوريات فرع مكافحة المخدرات في دمشق تمكنت من مصادرة 180 ألف حبة كبتاغون بوزن 25 كيلوغراما كانت مخبأة ضمن علب حلاوة مختومة ومغلفة بشكل سري، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لإلقاء القبض على تجار المواد المخدرة ومروجيها.

وأكدت الوزارة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

المصدر: سانا+موقع وزارة الداخلية السورية

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