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شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق

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شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق
Reuters
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أفادت وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة في محافظة حمص السورية، صادرت سيارة على أوتوستراد حمص دمشق محملة بأكثر من 4 ملايين حبة مخدر "كبتاغون" وزنها يقارب 650 كغ، وتوقيف من فيها.

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وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الكميات المصادرة تم تهريبها من لبنان كانت متجهة لمدينة حمص بهدف بيعها وترويجيها.

شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق
شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق
شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق
شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق

المصدر: وكالة "سانا"+صحيفة "الوطن"

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