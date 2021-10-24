شاهد بالصور ملايين الحبوب المخدرة على أوتستراد حمص دمشق

أفادت وكالة "سانا" بأن الجهات المختصة في محافظة حمص السورية، صادرت سيارة على أوتوستراد حمص دمشق محملة بأكثر من 4 ملايين حبة مخدر "كبتاغون" وزنها يقارب 650 كغ، وتوقيف من فيها.

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وأفادت صحيفة "الوطن" السورية بأن الكميات المصادرة تم تهريبها من لبنان كانت متجهة لمدينة حمص بهدف بيعها وترويجيها.

المصدر: وكالة "سانا"+صحيفة "الوطن"