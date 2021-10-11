الداخلية السورية: ضبط 4 ملايين حبة كبتاغون مخدر

أعلنت وزارة الداخلية السورية ضبط 645 كيلوغراما من حبوب الكبتاغون المخدر، وتعادل تلك الكمية 4 ملايين حبة.

وقالت الوزارة إن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت تلك الكمية وكانت مخبأة ضمن عوارض حديدية تستخدم لبناء المصاعد، وأشارت إلى أنه تم القبض على جميع المتورطين، دون أن تحدد المنطقة التي ضبطت فيها تلك الكمية، ويظهر في الفيديو الذي نشرته الوزارة 6 من المقبوض عليهم بينهم امرأتان.

وكانت الوزارة أعلنت قبل الأسبوع الماضي ضبط 240 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر، و75 ألف حبة كبتاغون، و11 كيلوغراما من الكافتين، في ريف دمشق.

المصدر: RT