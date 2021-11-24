مصر.. تحرك ضد فنانة مشهورة بسبب "إيحاءات جنسية" خلال بث مباشر

قال المحامي المصري أشرف فرحات إنه تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد الفنانة مها أحمد، بتهمة نشر الفسق والفجور في بث مباشر.

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وأضاف فرحات أن الحوار بدأ بحديث حوى إيحاءات جنسية صريحة، لافتا إلى أن المشكو فى حقها ساندته وطلبت منه أن يجاريه بالحديث ويطلب منه توضيح الكلمات المحرضة على الفسق والفجور، ثم اختتمت حديثها في البث المباشر المعلن بشكل عام بأن الصيادلة "جميعهم شمال"، لتنال من طائفة معينة وتحتقر المهنة التي طالما قدمت للشعب المصري الكثير والكثير وضحى أفرادها بأرواحهم في ظل مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أنها صدرت رسالة سيئة عن الفن والفنانين وتسئ بشكل مباشر للمجتمع المصري مرتكبة عدة جرائم من خلال البث المباشر الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع أنه من خلال نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية لكل من علم بجريمة أن يبلغ عنها، طالما تدخل في اختصاص النيابة العامة للتحقيق، وبمشاهدة البث للمشكو في حقها، اتضح أنه يخالف القانون 175 لسنه 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لتتوافر أركان جريمتي نص المادة 25 و26، بخلاف ما تمليه النيابة العامة من قيد وصف لهذا الامر بعد التحقيق فيه بوصفها السلطة التي تمثل المجتمع.

وطالب فرحات في البلاغ الذي قدمه، بسرعة التحقيق في الواقعة واستدعاء المشكو في حقها ومن عاونها في ذلك والتحقيق معها ومحاكمتهما عن فعلتهما وفقا للقوانين المختصة مع الأمر بمنعها من السفر لحين انتهاء التحقيق وتمكين الشاكي من الادعاء المدنى قبل المشكو فى حقها بمبلغ 100001ج على سبيل التعويض المدنى المؤقت يخصص ناتجه لمستشفيات السرطان والاطفال وفقكم الله للحق والعدل.

المصدر: الوطن