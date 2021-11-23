مصر.. مفاجآت في تحريات واقعة اتهام الفنان شادي خلف باغتصاب 7 فتيات

كشفت التحريات الأمنية المصرية في واقعة اتهام الفنان شادي نبيل سليمان خلف، الشهير بـ شادي خلف، بهتك عرض 7 فتيات، في إحدى ورش التمثيل الخاصة به مفاجآت عديدة.

إقرأ المزيد

واستمعت جهات التحقيق إلى مجرى التحريات في واقعة اتهام الفنان شادي نبيل بالتحرش بفتيات أثناء تدريبهم علي التمثيل.

وتوصلت التحريات إلى أن "المجني عليهن جميعا كن يتدربن بالاستديو الخاص به وبداية تعارفهن مع المتهم، كانت باشتراكهن في ورش تمثيل بالاستديو في أوقات مختلفة باستثناء صاحبة البلاغ التي التقته خلال إقامته في الكامب الذي تعمل به".

ولم تتوصل التحريات السرية إلى "ما إذا كان المتهم قد هتك عرض أي منهن، كما أن ليس له سوابق".

وشادي نبيل سليمان خلف (42 سنة) ممثل ومدرب تمثيل باستوديو، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

المصدر: القاهرة 24