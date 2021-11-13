مصر.. تأجيل محاكمة فنان مصري متهم بمحاولة اغتصاب 7 فتيات

أجلت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة الفنان شادي خلف، المتهم بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة داخل ورشة تمثيل، إلى جلسة 19 ديسمبر القادم.

وكانت المحكمة استمعت لأقوال خلف وواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه، والتي أنكرها جميعا.

وطلب دفاع الفنان استدعاء شاهدي الإثبات الثامن والتاسع، واستدعاء رئيس مباحث مصر الجديدة لسماع أقواله، كما طلب استدعاء رئيس التحقيقات وضابط آخر بالقسم، فضلا عن استدعاء المجني عليها الثانية لسؤالها وسماع أقوالها.

وشادي نبيل سليمان خلف (42 سنة) ممثل ومدرب تمثيل باستوديو، وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

المصدر: "اليوم السابع"