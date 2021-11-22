مصر.. وفاة شقيق الفنانة تيسير فهمي في حريق مستشفى المهندسين

لقي شقيق الفنانة المصرية تيسير فهمي مصرعه، وذلك داخل مستشفى خاص بالمهندسين، نتيجة نشوب حريق داخل إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد بنشوب حريق بمستشفى بمنطقة العجوزة.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده.

وأسفر الحريق عن مصرع اثنين من المرضي كانا محجوزين بغرفة العناية المركزة مصابين بكورونا، أحدهما سيدة مسنة سودانية الجنسية والآخر شقيق والآخر شقيق الفنانة تيسير فهمي، وأصيب اثنان آخران.فيما تم نقل باقي المرضى إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى الشروق.

وكتبت فهمي في منشور عبر "فيسيوك": "شقيقي في ذمة الله

المصدر: "المصري اليوم"