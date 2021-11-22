مصر.. الحبس والغرامة عقوبة إلقاء القمامة في الشارع

أقرت الحكومة المصرية عقوبات جديدة على إلقاء القمامة في الشارع، لتحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها.

وشدد قانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، الذي أقرته الحكومة العقوبة على كل من تخلص أو ألقى المخلفات البلدية والصلبة وغير الخطرة في غير مواقعها المخصصة، حيث تصل عقوبتها إلى غرامة بمئات آلاف الجنيهات المصرية، والحبس أحيانا.

ونصت المادة 71 من القانون على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالأفعال التالية:

ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الشارع أو الأماكن المخصصة لذلك

فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لهذا الغرض

سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك

كما أوضحت المادة 71 من قانون المخلفات الجديد أنه في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة على نفقته الخاصة.

المصدر: القاهرة 24