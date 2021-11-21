الأمن المغربي يعيد رضيعا مختطفا لأمه

كشفت مصادر مقربة من عائلة سيدة تقطن بضواحي اشتوكة آيت باها التونسية، أن الأمن ساعدها في استعادت رضيعها المخطوف وأن العمل جار لتسليمه إليها طبقا لحكم الحضانة الصادر عن المحكمة.

وكانت السيدة قد وجهت نداء إلى مصالح الأمن بغرض مساعدتها على استرجاع ابنها المختطف، وتم تحديد مكان ابنها الرضيع واسترجاعه وهو في صحة جيدة.

وكشفت المصادر أن "الأمن تفاعل مع نداء أطلقته أم الرضيع، البالغ من العمر 14 شهرا، عبر الصحافة، بعدما عمد طليقها إلى اختطافه من مدينة أغادير واصطحابه إلى منطقة قروية بضواحي أولاد عبو بإقليم سطات".

وتابعت: "مصالح الأمن تعاملت مع نداء الأم المكلومة باعتباره بلاغا بشأن جرائم مفترضة، مسجلا عبر المصادر المفتوحة، رغم أنها لم تتقدم بشكوى مباشرة في الموضوع".

وتمكنت مصالح الأمن العام بتنسيق مع الشرطة القضائية ببرشيد ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف الطليق المتهم باختطاف الرضيع المحضون بمنطقة قروية بضواحي سطات، واسترجاع الرضيع تمهيدا لتسليمه إلى أمه الحاضنة.

المصدر: "هسبريس"