جريمة بشعة ضحيتها قاصر تهز المغرب

ألقت الشرطة القضائية بمدينة طنجة المغربية القبض على شخص ارتكب جناية القتل العمد مقرونا بهتك عرض قاصر.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب أن قوات الأمن بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة كانت قد توصلت يوم الاثنين المنصرم ببلاغ للبحث في اختفاء الطفل عدنان بوشوف البالغ 11 سنة.

وأضاف: "اتضح لاحقا أن الأمر يتعلق بواقعة اختفاء بخلفية إجرامية، خصوصا بعدما تم رصد تسجيلات مصورة تشير إلى احتمال تورط أحد الأشخاص في استدراج الضحية بالقرب من مكان إقامة عائلته".

وأكد المصدر ذاته أن عمليات البحث والتشخيص التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية، مدعومة بقوات المديرية العامة، قد أسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيه، الذي يقطن غير بعيد عن مسكن الضحية، قبل أن يتم توقيفه والاهتداء لمكان التخلص من جثة الضحية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن المتهم أقدم على استدراج الضحية إلى شقة يسكنها بنفس الحي واعتدى عليه جنسيا قبل قتله عمدا في نفس اليوم وساعة الاستدراج، ثم عمد مباشرة لدفن الجثة بمحيط سكنه بمنطقة مدارية.

وكانت عائلة الطفل عدنان بوشوف، وجهت نداء لأهالي طنجة جميعا للمساعدة في إيجاد ابنها المختفي، قبل العثور عليه جثه هامدة.

ولاقت قضية اختطاف الطفل عدنان والاعتداء عليه بشكل وحشي استنكارا شعبيا واسعا في طنجة خاصة والمغرب عامة، حيث طالب الكثير من رواد التواصل الاجتماعي بإنزال أقصى العقوبات بحق الجاني.

المصدر: مواقع محلية مغربية