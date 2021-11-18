وفاة إعلامية تسبب حالة من الجدل في مصر

تسببت وفاة الإعلامية المصرية شيرين دويك، بعد صراع مع المرض، في حالة من الجدل حول سبب وفاتها.

وبعد وفاتها بساعات قليلة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب وفاتها هو جلطة في الشريان التاجي الخلفي، حسبما تردد، ولكن سرعان ما خرجت زميلتها الإعلامية ميرفت المليجي لتكشف حقيقة الأمر عبر حسابها الشخصي "فيسبوك" وتوضح أنها تعرضت لتشخيص خاطئ من بعض الأطباء، بعدما توجهت إلى أحد المستشفيات فور شعورها بألم شديد في المعدة، ولكن الطبيب شخص الحالة على أنها مشكلة في القولون، إلا أنها توفيت فجأة أثناء النوم.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أكد الدكتور جمال شعبان، أستاذ القلب، عميد معهد القلب السابق، أن ما حدث بخصوص وفاة الإعلامية شيرين دويك لا يسمي سوى بـ"السيناريو الخادع" حسبما كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطالب بضرورة إجراء رسم قلب عند حدوث أي وجع في الصدر أو أعلى منطقة البطن.

وكانت الصفحة الرسمية لماسبيرو، عبر موقع "فيسبوك"، نشرت وفاة الإعلامية شيرين الدويك، وكتبت الصفحة: "الإعلامية الزميلة شيرين الدويك في ذمة الله، ألم مفاجئ لم يتوقع أحد أن يؤدي إلى وفاة، لكنها إرادة الله، رحمها الله رحمة واسعة وصبر أهلها ومحبيها".

المصدر: الوطن