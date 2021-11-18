بالفيديو.. تشييع جثمان الفنان زهير رمضان في دمشق

شهدت العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، مراسم تشييع جثمان الفنان السوري، زهير رمضان، من مشفى الرازي عبر ساحة الأمويين حيث مبنى الإذاعة والتلفزيون.

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وسيوارى جثمان الراحل في مسقط رأسه مدينة اللاذقية في وقت لاحق اليوم.

وحضر التشييع عدد من الفنانين ومن محبي الفنان زهير رمضان.

ونعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا، مساء أمس الأربعاء، الفنان ونقيب فناني سوريا زهير رمضان الذي توفى منذ بعد معاناة مع المرض، عن 61 عاما.

المصدر: RT