ما سبب وفاة الفنان السوري زهير رمضان؟

نعت وزارة الإعلام ونقابة الفنانين في سوريا أمس الممثل زهير رمضان، عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد معاناة مع المرض دون تحديده.

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لكن النقابة كان أوضحت في بوست سابق على صفحتها أن رمضان الذي كان يرأسها "يمر بعارض صحي (التهاب رئة)، وكان قد بدأ بجلسات المعالجة الفيزيائية للوصول إلى الشفاء التام"، حيث كانت قد حجبت الزيارة عنه، "حرصا من الأطباء على صحته".

المصدر: RT