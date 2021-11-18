المغرب.. فتاة عشرينية تقتل حبيبها بطريقة بشعة في "جلسة خمرية"

أوقفت قوات الأمن في المغرب، شابة عشرينية، متهمة بارتكاب جريمة قتل بجماعة لقصير، في حق شاب كانت تجمعها به علاقة عاطفية، و5 متهمين آخرين، على صلة بهذه القضية.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "هسبريس" المغربية أن "مصالح الدرك الملكي بمدينة عين تاوجطات استطاعت توقيف فتاة تبلغ من العمر نحو 20 عاما، من داخل منزل جدتها، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطها في ارتكاب جريمة قتل في حق شاب كانت تجمعها به علاقة عاطفية".

وأفادت "هسبريس" نقلا عن مصادر مطلعة بأنه تم العثور عثر على الضحية، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، جثة هامدة داخل شقة سكنية بتجزئة النخيل التابعة لجماعة القصير، بضواحي عين تاوجطات، نتيجة طعنة قاتلة بسكين على مستوى القلب"ـ لافتة إلى أن التحريات الأولية حول ملابسات وقوع هذه الجريمة كشفت أن 6 أشخاص آخرين، ضمنهم فتاة وشقيق قاصر للمشتبه فيها، جمعتهم جلسة خمرية، ليلة ارتكاب الجريمة، بالضحية وخليلته، مبرزة أنه تم توقيفهم جميعا من طرف عناصر الدرك الملكي.

وبحسب الصحيفة، فإن سبب ارتكاب هذه الجريمة يعود إلى نشوب خلاف حاد بين المتهمة الرئيسية والشاب الضحية إثر تحرش هذا الأخير بفتاة أخرى، كانت تشاركهما جلستهما رفقة باقي الأشخاص.

المصدر: "هسبريس"