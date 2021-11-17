اليابان.. رجل يخفي جثة والده لأكثر من عام ليحصل على معاشه التقاعدي
Reuters Thomas Peter
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قبضت الشرطة اليابانية بمحافظة "مي"، على مواطن قام بإخفاء جثتي والديه في منزلهما، ولم يبلغ السلطات بموتهما في الوقت اللازم، بهدف حصوله على معاشهما التقاعدي.
وذكرت الشرطة أن تاكاشي موريشيتا، وهو عامل بدوام جزئي يبلغ من العمر 54 عاما، اعترف بالتهمة.
ونقلت عنه الشرطة قوله إن والده كاتسوجي (84 عاما آنذاك) توفي قبل نحو عام، بينما توفيت والدته قبل أربعة أيام"، موضحا أنه "قام بالاحتفاظ بالجثتين في المنزل بغية حصوله على معاشهما التقاعدي".
وأفادت الشرطة بأن موريشيتا هو الذي أبلغ عن نفسه، واتصل بالطوارئ ليبلغ عن وجود جثتين في منزل والديه.
المصدر: "JAPAN TODAY"
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