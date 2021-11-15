جدل في المغرب بعد كشف ملكة جماله الجديدة عن أصولها الجزائرية: جدتي علمت مغربيات الخياطة!

أثارت تصريحات كوثر بن حليمة، ملكة جمال المغرب الجديدة، خلال تتويجها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت إنها من أصول جزائرية.

وعبر نشطاء مغاربة عن استيائهم مطالبين بسحب اللقب من كوثر، التي قالت إن والديها سافرا للمغرب خلال الحرب الجزائرية التحريرية، وجدتها علمت الكثير من النساء المغربيات فن الخياطة.

كما مدحت العادات الجزائرية والفن واللباس الجزائري، مؤكدة بأن لذلك أثرا إيجابيا كبيرا على المجتمع المغربي.

ماهذه المهزلة !!! قمة الفساد والعبث جايبين وحدة اصولها جزايرية تمثل ملكة جمال المغرب!!!! واش هد البلاد مافيهاش مسؤلين يديرو خدمتهم حتى نوضو نغوتو ونحيحو فين هي الرقابة والتدقيق 😡غدا وبعدو توصل لمناصب مخمة وتبدا تخدم على التراث المشترك والمغرب العربي الكبير😡😡#كوثر_ليست_مغربيةpic.twitter.com/5kYeGWMCyj — أمازيغية مورية (@mn_alslam) November 13, 2021

ودخل جزائريون على خط النزاع بشأن الشابة التي ستمثل المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون، وقالوا إن كل شيء جميل يسرقونه من الجزائر.

وأشار البعض إلى أن المغرب تعمد اختيار ملكة جماله من أصول جزائرية، ودفعها للتصريح بذلك، فقط لأنها ستشارك في مسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في إسرائيل.

يذكر أن ملكة جمال المغرب المتوجة، فاطمة الزهراء الخياط، اضطرت للتخلي عن لقبها لصالح وصيفتها، كوثر بن حليمة.

ملكة جمال المغرب جزائرية والديها هاجرو للمغرب في اثناء الحرب التحريرية الجزائرية والمراركة فرحانين بيها https://t.co/He8mg63Wnf — Tassili N'ajjer (@Tassili_najer) November 13, 2021

وجاء هذا القرار عقب إصابتها على مستوى الكاحل، وهو الشيئ الذي سيمنعها من التباري على ملكة جمال الكون في إسرائيل يوم 12 ديسمبر 2021.

وبهذا فإن لقب ملكة جمال المغرب وممثلة المغرب في مسابقة ملكة جمال الكون العالمية 2021 عاد إلى الوصيفة الأولى، كوثر بن حليمة، البالغة من العمر 22 عاما.

نعم انها الصدمة

تفوز ملكة جمال المغرب وبالطبع المخزن يقوم بشراء القنوات الفضائية والمجلات العالمية ينشرون الخبر وستظهر صورة المغرب على أساس بلد متقدم وفي الاخير الفائزة تقول انها من أصول جزائرية وان جدتها لها الفضل في تعليم المغاربة اللباس وانواع المأكولات 😂😂😂😂😂😂 — 🇩🇿kareem🇩🇿 (@Kareemblida09) November 13, 2021

المصدر: صحيفة الشروق الجزائرية