صورة للفنانة آيتن عامر بعد خسارتها للوزن تثير تفاعلا بمواقع التواصل

أثارت صورة نشرها أخصائي التغذية المصري، باهي هاني، برفقة الفنانة، آيتن عامر، وهي تبدو نحيفة بعد مساعدته لها، تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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ونشر باهي هاني، المعروف بـ"نحات السعادة"، صورة له برفقة آيتن عامر وقد تغير شكل جسدها بعد خسارة الكثير من الوزن، على حسابه في "إنستغرام"، وعلق عليها قائلا: "خسيتي بجد ما شاء الله .بشوفك بفرح يا مشرفانا في كل حتة..أجدع يتن عامر..خست ولا إيه رأيكم؟"

في حين كانت التعليقات داعمة بشكل كبيرة، حيث أعرب العديد من المتابعين عن إعجابهم بما تبدو عليه الفنانة المصرية، وعن ملاحظتهم لخسارتها للوزن.

المصدر: RT