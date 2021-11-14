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انتحار وافد لبناني في الكويت

مجتمع

انتحار وافد لبناني في الكويت
Reuters STEPHANIE MCGEHEE
مدينة الكويت
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أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأن مواطنا لبنانيا انتحر بإلقاء نفسه من فوق مبنى بمنطقة السالمية في الكويت.

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وفي التفاصيل، أوضحت "الراي" أن "وافدا لبنانيا من مواليد عام 1980 أنهى حياته انتحارا بعد أن ألقى بنفسه من فوق عمارة بمنطقة السالمية".

وأشارت الصحيفة إلى ورود البلاغ من سكان العمارة، حيث حضر رجال الأمن والأدلة الجنائية وتم إبلاغ النيابة.

المصدر: "الراي"

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