مصر.. أول تعليق من الفنان محمود المهدي بعد عودته لمنة عرفة

علق الفنان المصري محمود المهدي على عودته لزوجته الفنانة منة عرفة، بعد أيام قليلة من انفصالهما، قائلا: "أشكر كل من سعى للصلح بيننا ويكون وصلة خير في حياتي".

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وتابع المهدي في منشوره: "غصب عني عدم ردي على الرسائل والاتصالات الفترة دي مشغول في تصوير وإن شاء الله الأخبار الجاية كلها خير، واستنوني في فيلم الفرصة قريب وفيلم 666 وفيلم رحلة دم قريبا الإعلان عنه ومسلسل فيلا 101، بنصور فيه، وكل واحد اتمنالي التوفيق وقال كلمة كويسة بتمنالك الخير اللي أنت اتمنتهولي".

وأعلنت الفنانة منة عرفة عودتها لزوجها الفنان محمود المهدي، وذلك عبر "إنستغرام"، بعد إعلان انفصالهما منذ أيام قليلة.

وشكرت الفنانة منة عرفة كل من وقف بجانبها في الفترة الأخيرة أثناء انفصالها، موضحة أنها مرت بلحظات صعبة قائلة: "الطلاق يهتز له عرش الرحمن" وانتقدت الأنباء المنتشرة عن الطلاق مضيفة: "إنتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فبقى أبغض الحلال عند الله بالنسبة ليكم نكتة أو حاجة تتمسخروا عليها".

المصدر: RT