مصر.. الفنانة منة عرفة تثير الجدل بإعلانها العودة لزوجها

أعلنت الفنانة المصرية منة عرفة عودتها لزوجها الفنان الشاب محمود المهدي، بعد 48 ساعة من إعلان انفصالها عنه.

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وقالت عرفة عبر خاصية الاستوري على إنستغرام: "من أصعب اللحظات الي ممكن تعدي على اي ست لحظة الانفصال وخراب البيت، الطلاق بيتهز له عرش الرحمن، لكن انتوا يمكن عشان بتسمعوا عن بيوت بتتخرب كل دقيقة فا بقى ابغض الحلال عن الله بنسبالكو نكتة او حاجة تتمسخروا عليها، رهان بتعملوه مع بعض على اننا مش هنكمل، أو مادة خام للشماتة فينا".

وأضافت: "خراب البيت عمره ما كان حاجة سهلة على الست او على الرجل او على اهالينا، في عز ضعفي وحزني وكسرتي اللي ربنا ما يكتبها على اي ست مرحمتونيش ولا قدرتوا اني في موقف لا احسد عليه وشمتانين فينا".

وتابعت: "قد ايه انتوا ناس متعرفش ربنا ولا في في قلوبكم رحمه، اتمنوا الخير لبعض يا جماعة بلاش نشمت في بعض، لكن دي غلطتي اني شاركتكوا حياتي الشخصية".

وتابعت: "الانسان بيغلط عشان يتعلم وانا اتعلمت، ربنا يعينكوا على نفسيتكوا الجحيم دي، وعسى ان تكرهوا شيئ وهو خيرًا لكم، يمكن الخلاف اللي حصل كشفلنا ناس كتير حوالينا كانوا بيمثلوا انهم فرحانين لينا بس الحقيقي انهم كانوا مستنيين أول مشكلة عشان يشمتوا في كسرتي وخراب بيتي".

وقالت في النهاية: "ربنا مش هينولهلكوا وربنا يخليلي اهلي وزوجي والناس اللي بتتمنالي الخير ووقفت جمبي، وكلمه أخيرة للسادة الصحفيين ارجوكوا كفاية بقى ارحونا حرام عليكم".

المصدر: صدى البلد