مصر.. الفنانة منة عرفة تعلق على طلاقها المفاجئ
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علقت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة على انفصالها عن الفنان الصاعد محمود المهدي، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام".
ودونت منة عبر خاصية القصصص القصيرة المصورة قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب تم الانفصال وربنا يوفق الجميع".
وكان محمود المهدي قد كتب: "تم الانفصال كل حاجة قسمة ونصيب، وربنا يوفقها في حياتها اللي اختارتها"، ولم يكشف أحد من الثنائي عن سبب الانفصال حتى الآن.
ورفضت والدة منة عرفة الكشف عن مصير علاقتها بمحمود المهدي، قائلة: "لا أستطيع الكلام حاليا"، رافضة الافصاح عن أي تفاصيل عن الانفصال.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
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