ليتوانيا.. موقف محرج جدا لبرلماني أثناء اجتماع عبر الفيديو
Sputnik
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تعرض البرلماني الليتواني المحافظ برونسيلوفاس ماتيليس لموقف محرج جدا، أثناء اجتماع للبرلمان عبر الإنترنيت، حيث ظهر في الفيديو بلا سروال.
ولم يكن ماتيليس محرجا فقط من ظهوره بهذا المشهد، بل قام زملاؤه بتداول الفيديو عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"
واللافت في الحادث، أن هذا الموقف لما تعرض له البرلماني المذكور، لولا اتصالا هاتفيا ورده خلال التصويت، مما اضطره للنهوض للرد على الهاتف، ليظهر أمام البرلمان والشعب بلا سروال.
المصدر: "سبوتنيك"
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