أسلوب تعامل أمير سعودي مع رجل مسن يثير تفاعلا في مواقع التواصل (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موقف وأسلوب تعامل الأمير السعودي، سلطان بن سلمان، مع رجل مسن.

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وتداول رواد مواقع التواصل في السعودية هذا المقطع، حيث ظهرت مخاطبة الرجل المسن للأمير، الذي كان يرد عليه مؤكدا تنفيذ طلبه وبأسرع وقت، كما بين مقطع الفيديو قيام الرجل المسن بالدعاء للأمير وللمملكة السعودية، ما دفع بالأمير إلى تقبيل رأسه، بينما حاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض.

ضيف #تنومة هذه الأيام :

حفيد المؤسس

وابن الملك

و أخ عراب الرؤية محمد #سلطان_بن_سلمان الذي أراد أن يُعرّف عن نفسه فأطل علينا من القمر .

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مختلف في تقديم نفسه

و لا يختلف في تواضعه اثنين



وعد هذا الشيخ ان يطور فطور

و وعده بزيارة فزاره

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حفظ الله قادتنا و بارك فيهم و أعانهم🇸🇦 pic.twitter.com/aVhogciowG — مبارك الشهري (@Mubark_m9) November 9, 2021

سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز ما اروعك .🇸🇦🇸🇦💚💚❤️❤️ pic.twitter.com/lQiptqkIph — د . مناحي الشيباني (@manahy099) November 7, 2021

المصدر: RT