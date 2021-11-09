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أسلوب تعامل أمير سعودي مع رجل مسن يثير تفاعلا في مواقع التواصل (فيديو)

مجتمع

أسلوب تعامل أمير سعودي مع رجل مسن يثير تفاعلا في مواقع التواصل (فيديو)
الأمير السعودي سلطان بن سلمان
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر موقف وأسلوب تعامل الأمير السعودي، سلطان بن سلمان، مع رجل مسن.

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وتداول رواد مواقع التواصل في السعودية هذا المقطع، حيث ظهرت مخاطبة الرجل المسن للأمير، الذي كان يرد عليه مؤكدا تنفيذ طلبه وبأسرع وقت، كما بين مقطع الفيديو قيام الرجل المسن بالدعاء للأمير وللمملكة السعودية، ما دفع بالأمير إلى تقبيل رأسه، بينما حاول المسن تقبيل يد الأمير الذي واجه ذلك بالرفض.

المصدر: RT

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