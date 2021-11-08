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تفاعل واسع مع خروج ولي العهد السعودي الأسبق الأمير مقرن من المستشفى

مجتمع

تفاعل واسع مع خروج ولي العهد السعودي الأسبق الأمير مقرن من المستشفى
الأمير السعودي مقرن بن عبد العزيز
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بعد أن خرج من أحد المستشفيات الأمريكية عقب عملية جراحية تكللت بالنجاح، أثار الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية الأسبق، تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي.

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وهنأ العديد من الأمراء والشخصيات الأمير مقرن بن عبد العزيز، ولي العهد الأسبق الذي أعفاه من منصبه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على سلامته بعد هذه العملية الجراحية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "الحمد لله على السلامة سيدي..نسأل الله عز وجل أن يمتعك بالصحة والعافية ويحميك من كل شر وسوء".

وهنأه الأمير عبد الله بن سلطان بن ناصر آل سعود قائلا: "الحمد لله على سلامة سيدي الوالد الأمير مقرن بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه وأدام عليه الصحة والعافية..فهو القدوة الحسنة في التواضع والأخلاق الرفيعة والقلب العاطف الحنون علينا جميعا الله يعزك ويديمك". 

وهنا نستعرض لكم أهم محطات حياة الأمير مقرن: 

- تلقى تعليمه الأول في معهد العاصمة النموذجي وتخرج فيه عام 1964، وأكمل دراسته في علوم الطيران في المملكة المتحدة وتخرج فيها عام 1968.

- بعد تخرجه، التحق بالقوات الجوية الملكية السعودية، وظل يعمل في القوات الجوية الملكية السعودية حتى عام 1980.

- في  مارس 1980 عين أميرا لمنطقة حائل.

- في نوفمبر 1999 عين أميرا لمنطقة المدينة المنورة.

- في  أكتوبر 2005 عين رئيسا للاستخبارات العامة خلفا لأخيه الأمير نواف، وظل يتولى المنصب حتى يوليو 2012، عندما عين مستشارا للملك ومبعوثا خاصا له.

- في  فبراير 2013 عين نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء.

- شغل منصب ولي ولي العهد عندما صدر أمر ملكي في  مارس 2014، يقضي باختياره وليا لولي العهد.

- في أبريل 2015 صدر الأمر الملكي رقم أ / 159 في بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه.

المصدر: RT

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