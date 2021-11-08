ما سبب عدم ارتداء الأمير وليام خاتم الزواج؟

قالت مجلة "باريس ماتش"، إن الجمهور البريطاني يستغرب من عدم ارتداء الأمير وليام لخاتم الزواج. وذكرت أن حفيد الملكة البريطانية شوهد بهذا الخاتم فقط في يوم الزفاف.

وأشارت المجلة، إلى أن حفيد الملكة ليس من محبي وسائل الزينة الشخصية، سوى ساعة يد لذلك لم يشاهده أحد بالخاتم منذ زواجه من كيت ميدلتون.

أقيم حفل زفافهما في أبريل 2011. في اليوم التالي للحفل، أعلن الأمير رسميا (وأصدر قصر باكنغهام بيانا مكتوبا منفصلا حول هذه المسألة)، أنه لن يرتدي خاتم الزواج، فقط لأنه لا يريد ذلك.

وقال القصر في وثيقته الرسمية: "هذه مسألة تفضيل شخصي".

إقرأ المزيد

في البداية لم يعلق أحد أهمية كبيرة على هذا الأمرك. ولكن مع ظهور الأمير أكثر فأكثر في فعاليات علنية مختلفة، بدأ الكثيرون، في التساؤل - لماذا لا يرتدي الأمير هذا الخاتم؟.

من المعروف، أن تجاهل الخاتم، الذي يعتبر من رموز الزواج والراوبط الأسرية، يعتبر من تقاليد عائلة وندسور في خط الذكور. لم يرتد خاتم الأمير فيليب جد الأمير وليام، أما والده الأمير تشارلز فلديه خاتم يرتديه دائما في الإصبع الصغير ليده اليسرى. وأحيانا يخفي خاتم زواج تحت هذا الخاتم. أما شقيقه الأمير هاري فيرتدي دائما خاتم الزواج الذي وضعته ميغان ماركل على إصبعه عام 2018 في حفل الزفاف. وهذا الخاتم مصنوع من الذهب الأبيض، في حين أن معظم أفراد العائلة المالكة يفضلونه باللون الذهبي التقليدي.

أما بالنسبة لزوجة وليام، فهي ترتدي خاتم الزواج وآخر مرصع بالياقوت، هدية ويليام لها يوم الخطوبة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا