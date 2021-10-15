كيت ميدلتون ممنوعة من أكل البطاطا

يتعين على دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، زوجة الأمير البريطاني ويليام، اتباع قائمة طويلة من القواعد الملكية، وبعضها غريب للغاية.

فالدوقة التي تتمتع بامتيازات عديدة والتي حظيت بالثناء من قبل المعجبين لاتزانها وأناقتها ولتصرفها دائما كأميرة مثالية، وشخصيتها الواقعية التي جعلتها تنجح في أن تكون ملكة مستقبلية، ممنوعة من أكل البطاطا والمعكرونة والأرز، أي كل ما هو نشويات.

ووفقا للطاهي الملكي السابق، دارين ماكغرادي، فإن الملكة إليزابيث الثانية، ليست من محبي النشويات، لذا فهي لا تتواجد مطلقا على مائدة العشاء لأي من أفراد العائلة المالكة البريطانية.

ومع ذلك، فقد أشارت تقارير أخرى إلى أن ميدلتون من محبي المعكرونة، حتى إنها صنعتها في المنزل، عند الاحتفال بعيد الميلاد الـ5 لابنتها الأميرة شارلوت عام 2020.

كما تنص الإرشادات الملكية على أنه يجب على الأسرة الملكية تجنب تناول الأطعمة الخطرة في الأماكن العامة، كما لا يُسمح بالتقاط صور السيلفي مع أي فرد من أفراد العائلة المالكة في المناسبات العامة.

ولا يجب على دوقة كامبريدج التوقيع للجمهور، خوفا من تزوير توقيعها، وعليها أن تقبل جميع الهدايا بلطف، ولكن ملكة بريطانيا تقرر الهدايا التي يجب الاحتفاظ بها وأين يجب وضعها.

المصدر: Express