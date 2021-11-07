الكويت.. إخلاء سبيل البريطانية صاحبة وشم الآية القرآنية (صورة)

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن السلطات أخلت بضمان مالي سبيل المقيمة البريطانية الموقوفة بتهمة "انتهاك حرمة الأديان".

وأضافت أن الشابة البريطاينة وقعت على تعهد بإزالة "التاتو" من على ساقها والذي يتضمن آية قرآنية.

وقال مصدر أمني لصحيفة "الراي" إن البريطانية، التي لم تتجاوز الثلاثين من العمر وتعمل في إحدى المدارس الأجنبية في الكويت، أفادت خلال التحقيقات معها بأن "التاتو" الذي يحتوي على أربع كلمات، وأدى إلى توقيفها يوم الجمعة، ليس جديدا، بل وشمته قبل عامين في بلادها.

وأكدت أن الكتابة لفتت نظرها واعتبرته نقشا، ولم تكن تعلم أنه عبارة عن آية قرآنية.

وأضاف المصدر أنه بناءا على أقوال المتهمة، تم إخلاء سبيلها بضمان مالي، بعد توقيعها على تعهد بإزالة الوشم.

وكانت الصحيفة الكويتية قد نشرت خبرا عن إبلاغ أحد المواطنين عن مقيمة بريطانية شاهدها في أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة حولي، وذلك بعد أن لاحظ آية قرآنية مكتوبة على ساقها بشكل "تاتو"، حيث انتقل رجال الأمن إلى مكانها وتم ضبطها وإحالتها للمخفر، وتم تسجيل قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها.

#الكويت | ضبط مقيمة بريطانية وتسجيل قضية انتهاك حرمة الأديان ضدها لوضعها وشم لآية قرآنية على ساقها بشكل «تاتو»! والبلاغ جاء من أحد المواطنين بعد أن لاحظ الآية على ساقها في أحد المستشفيات الخاصة pic.twitter.com/3p5CScBmJ9 — المبتدأ نيوز (@almobtada) November 6, 2021

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية