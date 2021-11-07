"ديلي ستار": ياباني يعثر على سلاحف وأفاع برأسين - صورة

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن صاحب متجر للحيوانات الأليفة في اليابان عثر خلال بحثه عن مخلوقات مصابة بإشعاعات نووية على عدد من الحيوانات بينها سلاحف وأفاع برأسين.

ونقلت الصحيفة عن هاجيمي هينوهارا، إنه "كان يبحث عن الانحرافات الجينية في تلك المنطقة"، مشيرا إلى أن "يمتلك ثعبانا برأسين مات قبل فترة، إضافة إلى سلحفاة في جسد واحد برأسين تبلغ قيمة كل منهما مبالغ طائلة".

وأضاف، أنه "يواجه مشكلة مع هذه المخلوقات، لأن لها دماغين.. على سبيل المثال قد يرغب الدماغ الأيسر في السير في اتجاه بينما يرغب الأيمن في اتجاه آخر، لذلك يبقيهما في إناء ماء غير عميق حتى لا يغرقا".

وتابع: "عثرت على السلحفاتين قبل نحو 3 سنوات، مع صدور قانون حماية تلك الحيوانات، وهما يأكلان الطعام بشراهة وبكمية كبيرة".

Rare two-headed animals born near nuclear disaster site saved by 'Pokémon' collectorhttps://t.co/xGXwMsE60Jpic.twitter.com/9uRmIh543J — Daily Star (@dailystar) November 7, 2021

وأدى زلزال مدمر أعقبه تسونامي عام 2011 إلى تدمير محطة "فوكوشيما" النووية، وتسرب الإشعاع على نطاق واسع في البيئة المحيطة.

المصدر: "ديلي ستار" + وكالات